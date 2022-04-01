Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren çiftin cenazesi toprağa verildi.

Çumra Devlet Hastanesi morgundan alınan Osman ile Asiye Ermiş'in cenazeleri, Karapınar ilçesi Karakışla Mahallesi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, köy mezarlığına defnedildi.

Kazanın, çiftin 7 yaşındaki şeker hastası kızları Nazlı'yı hastaneye götürdükleri sırada meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

A.S. idaresindeki tır ile Osman Ermiş'in kullandığı otomobil, Büyükaşlama Mahallesi Sazlıpınar Kavşağı'nda dün çarpışmış, kazada Osman ile Asiye Ermiş hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.



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