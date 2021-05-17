Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden baba ile 3 yaşındaki kızı, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı alt geçidinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Musa Baran (32) ile gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan 3 yaşındaki kızı Haticenur Baran'ın cenazeleri Selçuklu ilçesindeki Hocacihan Tatbikat Camisi'ne getirildi.

Ailenin yakınları burada tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan anne Rabia (32) ile çocukları Nisa (7) ve Miraç Baran'ın (4) kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

- Olay

İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinde dün, Musa Baran (32) idaresindeki 33 AEF 541 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Celal Karagöz yönetimindeki 42 YL 551 plakalı tırla çarpışmış, Baran olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralı olarak araçtan çıkarılan Baran'ın eşi Rabia (32) ile çocukları Nisa (7), Miraç (4) ve Haticenur Baran (3) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmış, küçük Haticenur doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

