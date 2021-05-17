YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

17.05.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

1/

Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden baba ile 3 yaşındaki kızı, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı alt geçidinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Musa Baran (32) ile gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan 3 yaşındaki kızı Haticenur Baran'ın cenazeleri Selçuklu ilçesindeki Hocacihan Tatbikat Camisi'ne getirildi.

Ailenin yakınları burada tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan anne Rabia (32) ile çocukları Nisa (7) ve Miraç Baran'ın (4) kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

- Olay

İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinde dün, Musa Baran (32) idaresindeki 33 AEF 541 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Celal Karagöz yönetimindeki 42 YL 551 plakalı tırla çarpışmış, Baran olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralı olarak araçtan çıkarılan Baran'ın eşi Rabia (32) ile çocukları Nisa (7), Miraç (4) ve Haticenur Baran (3) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmış, küçük Haticenur doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, çıkmaz sokağa girince yakalandıKonya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, çıkmaz sokağa girince yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

Konya Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:31
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
20:01
Yatsı
21:33

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Şener Eczanesi
Karatay
Begüm Eczanesi
Selcuklu
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
Gönül Eczanesi
Selcuklu
Güneş Eczanesi
Selcuklu
Kulu Cihan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi play-off

ING Basketbol Süper Ligi play-off

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.