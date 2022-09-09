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Konya'daki trafikte yol verme kavgasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

09.09.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edilirken, 2'si emniyetten serbest bırakıldı

Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül'de yaşanan silahlı kavgaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Şeyma K. ile Şeyda Y, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Rıfat Y, Mustafa Y, Mehmet Y. ve Makbule Y. ise adliyeye sevk edildi.

Şükrü Ç, Ahmet Ç, Ali Ç, Bekir Ç. ve Yasin Ç. trafikte tartıştıkları Mustafa Y'yi Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki evlerinin önüne kadar takip etmişti.

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Şükrü Ç, Ahmet Ç, Ali Ç, Bekir Ç. ve Yasin Ç. yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Şükrü Ç. ve Ahmet Ç. hastanede hayatını kaybetmişti.

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