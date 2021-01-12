YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'dan Suriye'ye yardım tırı yola çıktı

Konya'dan Suriye'ye yardım tırı yola çıktı

12.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'dan Suriye'ye yardım tırı yola çıktı

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Türk Kızılay ortaklığında Suriye'ye giyim, ayakkabı ve züccaciye ürünlerinden oluşan yardım malzemeleri gönderdi.

Vakfın Mağazalar Müdürü Fatma Nur Aşçı, İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ayni yardım malzemeleri hazırlandığını belirtti.

Aşçı, Vakfın aile kurumuna hizmet etmeyi sürdüreceğini vurgulayarak, "Vakfımız, maddi imkansızlıktan evlenemeyen nişanlı çiftlerimize uzun yıllardır yaptığı yardımların yanı sıra ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında yer almaya gayret ediyor. Hizmetlerimizi tüm Türkiye genelinde ve yurt dışında devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konya'dan Suriye'ye kardeşlik köprüsünü güçlendirmek amacıyla ayni yardım aracı hazırlandığını dile getiren Aşçı, şunları kaydetti:

"Tırda giyim, ayakkabı, tekstil, züccaciye başta olmak üzere 971 bin 780 lira değerinde, 109 kalemden oluşan 16 bin 939 ürün bulunmaktadır. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Vakıf yöneticilerimize, yardımların temininde bizlere desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize, bu eşyaların Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmasında yardımcı olan ülkemizin güzide kuruluşu Türk Kızılaya çok teşekkür ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:03
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Konya Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Saray Eczanesi
Karatay
Akşemsettin Eczanesi
Selcuklu
Anadolu Zafer Eczanesi
Selcuklu
Aysel Eczanesi
Selcuklu
Ferah Eczanesi
Selcuklu
Özgül Eczanesi
Selcuklu
Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Konya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere 49 bin 346 lira ceza

Konya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere 49 bin 346 lira ceza

KTO Karatay Üniversitesi Greenmetrıc dünya sıralamasında

KTO Karatay Üniversitesi Greenmetrıc dünya sıralamasında

Selçuklu Belediyesi ulaşılabilirlikte de örnek oldu

Selçuklu Belediyesi ulaşılabilirlikte de örnek oldu

KTO Karatay Üniversitesi Greenmetrıc dünya sıralamasında

KTO Karatay Üniversitesi Greenmetrıc dünya sıralamasında

Başkan Akkaya’dan yerel gazete ve radyolara ziyaret

Başkan Akkaya’dan yerel gazete ve radyolara ziyaret

Türkiye'nin "tahıl ambarında" kuraklık nedeniyle çiftçiler sulamaya kış ortasında başladı

Türkiye'nin "tahıl ambarında" kuraklık nedeniyle çiftçiler sulamaya kış ortasında başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.