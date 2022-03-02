Konya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'nın 7 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı ve Hüyük'te yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 3 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim yapılacak.
Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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