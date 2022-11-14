Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesinde yangın çıktı

Hamidiye Mahallesi, Sanayi Sitesi'nde yükselen dumanları gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

40865 Sokak'ta bulunan bir mermer atölyesinin ofis olarak kullanılan yazıhanesinde çıktığı belirlenen yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı.

İş yerindeki mobilya malzemelerinin tutuşması sonucu yoğun duman oluştu. Yangın diğer mobilya atölyelerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında her iki iş yerinde de büyük çaplı hasar oluştuğu belirtildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemede 13 boş fişek tespit etti.

Yangının kundaklamadan çıkması ihtimali üzerinde duran ekipler, çalışma başlattı.

