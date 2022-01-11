Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz