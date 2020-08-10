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Konya’nın ihracatında sanal ticaret heyeti dopingi

KONYA HABERLERİ  | 10.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Temmuz ayında ihracatta tarihi rekor kıran Konyalı ihracatçılar ağustos ayında ihracattaki başarıyı sürdürmek için alternatif pazar arayışlarına devam ediyor.

Temmuz ayında ihracatta tarihi rekor kıran Konyalı ihracatçılar ağustos ayında ihracattaki başarıyı sürdürmek için alternatif pazar arayışlarına devam ediyor. Konyalı ihracatçı firmalar Konya Ticaret Odası’nın (KTO) organizasyonu ile uluslararası tanıtım ve pazarlama portalı listofcompany.com’a kayıtlı olanlar arasında ikincisi düzenlenen Online İkili İş Görüşmeleri (B2B) Programı’nda Romanyalı firmalarla bir araya gelecek.
Konya Ticaret Odası’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde kullanımı giderek artan listofcompany.com arama portalının Konyalı firmalara iş bağlantısı sunmaya devam ettiği belirtilerek, "Konya’dan 8 bin firmanın, 50 farklı sektörde ürettiği 10 binin üzerinde ürünü dünyanın dört bir köşesindeki firmaların online erişimini sağlayan listofcompany.com’un yürütücülüğünde gerçekleştirilen Online B2B programlarının ikincisi Konya ve Romanya firmaları ile gerçekleştirilecek. Temmuz ayında yapılan Konya - Kolombiya Online İkili İş Görüşmeleri Programı’nın başarı ile sonuçlanmasının ardından Online B2B’lerin giderek ticari işbirliklerin kurulmasında etkili bir yöntem olduğu gözler önüne serildi. Konya’nın temmuz ayı ihracatının 194 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde gerçekleşmesi dijital ticaretin önemini ortaya koydu. Salgın sürecinde faaliyetlerini yoğunlaştıran listofcompany.com’un Konyalı firmaların tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde desteğini artırması ihracatın bu süreçte artışına katkı sağladı. Bu kapsamda, yıl içerisinde Orta Asya, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Afrika gibi bölgelerden ülkelerle Online B2B organizasyonlara ağırlık verilmesinin Konyalı firmalara katkı sağlayacağı düşünülüyor. Romanya ile devam edecek olan sanal ticaret heyeti organizasyonlarını yürüten listofcompany.com’a kayıtlı firmaların tamamının dijital imkanlarla ticaretlerini artırmaları hedefleniyor" denildi.
KTO’nun organizasyonu ile 18-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında “Otomotiv Yedek Parça” sektöründe gerçekleştirilecek Konya - Romanya B2B Programı’na katılmak isteyen firmaların www.kto.org.tr adresini ziyaret ederek online kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

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Belviranlı Eczanesi
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Çay Eczanesi
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İrem Eczanesi
Selcuklu
Nar Eczanesi
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