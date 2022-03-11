Konya'nın merkez ilçelerinde kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi.
Konya Valiliğinden yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde 11 Mart Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmesi ve bu süre zarfında uzaktan eğitim yapılması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Selçuk Üniversitesi'nde öğretime ara verilirken Necmettin Erbakan Üniversitesinde ise Meram Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç tüm akademik birimlerde derslerin online yürütüleceği duyuruldu.
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