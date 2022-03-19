Konya'nın tarihi Sille Mahallesi her mevsim turistlerin uğrak yeri

Konya'nın Selçuklu ilçesinde zamanında farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı önemli bir antik dönem yerleşim birimi olan Sille Mahallesi, tarihi dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Erken Hristiyanlık dönemine ait önemli merkezlerden olan, 5 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan mahalle, tarihi evlerin ağırlıklı oluşturduğu dokusuyla dikkati çekiyor.

Konyalıların uğrak yerlerinin başında gelen Sille Mahallesi, kısa zaman önce geçirdiği dönüşümle sosyal mekanların yoğun olduğu bir cazibe merkezi haline geldi.

Sille Barajı'na bağlanan derenin ıslah çalışmalarının ardından birbiri ardına açılan sosyal mekanlar ile tarihi mahalle, yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasına girdi.

Mahalle, Karataş Cami, Aya Elena Kilisesi, Şeytan Köprüsü, Zaman Müzesi, hamamları ve daha birçok eseriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

- "Tarihi evler fotoğrafçılık açısından değerlendirilebilir"

Tarihi mahallede doğup büyüyen Celalettin Bulut, AA muhabirine, üç kuşaktır Sille Mahallesi'nde yaşadıklarını, testi çömlek imalatıyla uğraştığını söyledi.

Mahallenin nüfus mübadelesinden önce Müslümanlar ve gayrimüslimlerin birlikte yaşadığı bir yer olduğunu aktaran Bulut, burada, farklı kültürden toplulukların yıllarca çok iyi ilişkiler sürdürdüğünü dile getirdi.

Mahallede kiliseler ve camiler bulunduğunu aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Milattan sonra 327 yılında yapılmış bir Aya Elena Kilisesi var. Sille Aya Elena Kilisesi restorasyon çalışmalarının ardından yapılan dış cephe sağlıklaştırma çalışmaları ve dere ıslahıyla turizme kazandırıldı. Burası gerçekten gezilip görülmesi gereken bir mekan haline geldi. Buraya yapılacak tanıtımla yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak geleceğine inanıyoruz. Kışın burası bir ayrı güzel. Özellikle mağaralarının bulunması nedeniyle yabancı turistler, buranın küçük bir Kapadokya izlenimi verdiğini söylüyor. Kışın yoğunluk azalıyor. Tarihi evler ve mekanlar gezilip fotoğrafçılık açısından değerlendirilebilir diye düşünüyorum."

- "Çok özel bir mekan"

Ziyaretçilerden İbrahim Duran, 5 bin yıllık tarihiyle çok değerli gördüğü mahalleye sık sık uğradığını söyledi.

Sille'nin tarihi ve turistik özelliğiyle çok özel bir mekan olduğuna dikkati çeken Duran, "Kiliseler, zaman müzesi ve mağaralar gibi gezilip görülebilecek yerler çok. Ayrıca burası şehir merkezine göre havasının daha temiz olmasıyla da bizi çekiyor. Burada yenileme çalışmalarının tarihi dokuyu koruyarak yapılmış olması turistler için ayrıca önemli." dedi.

