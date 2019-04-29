Konyaspor 0 - 0 Galatasaray

İkinci yarıda tempo biraz daha arttı. 56'da Diagne yerde kalınca, Galatasaray cephesi yine penaltı bekledi ancak hakem bir kez daha oyunu devam ettirdi. 61'de ise Yatabare'nin şutu kaleci Muslera'da kaldı.

27'de Belhanda'nın ortasına Feghouli dokunamazken, 41. dakikada ise Diagne yerde kalınca Galatasaray cephesi penaltı bekledi. VAR incelemesi sonrası hakem Mete Kalkavan pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray topu ayağında tutarken, Konyaspor ise kontra ataklarla gol aramaya başladı. 11'de Mariano'nun hatası sonrası kapılan topu ceza sahasında Ömer Ali Şahiner ıskaladı ve Konya adına net bir fırsat kaçtı.

MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'inde yer alan oyunculardan Lines ve Marcao, Atiker Konyaspor maçında forma giyemezken, bu oyuncuların yerlerine Nagatomo ve Belhanda sahaya çıktı. Galatasaray, Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile maça başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Marcao ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, Linnes'i de kadroya dahil etmedi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray liderlik koltuğuna oturma şansını değerlendiremedi. Galatasaray puanını 60, Konyaspor ise 38 yaptı.

Gol arayan Galatasaray'da 65. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Diagne, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşu dışarıya gitti. Galatasaray bu atakta maçın en net pozisyonunu değerlendiremedi. 71'de Ndiaye'nin kafa vuruşu üstten auta giderken, 2 dakika sonra ise Jevtovic'in sert şutunu Muslera parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

KONYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, MKE Ankaragücü ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını değişiklik yapmadı. Atiker Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana ve Yatabare 11'i ile başladı.

JOSEF SURAL UNUTULMADI

İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural, Konyaspor Kulübü tarafından unutulmadı. Her iki takım futbolcuları Çek futbolcu Sural'ın fotoğrafının yer aldığı "Başımız sağ olsun Alanyaspor" yazılı pankartla sahaya çıktı.

KONYASPOR'UN ONUR KONUĞU DOĞAN HALİSDEMİR

15 Temmuz'da darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, Konyaspor yönetimi tarafından onur konuğu olarak statta ağırlandı. Tribünlerde alkışlarla karşılanan Halisdemir'e sporseverler karanfil attı. Öte yandan yaklaşık 30 bin Atiker Konyaspor taraftarı, tribünde yerlerini aldı. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.