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Konyaspor 0 - 1 Kayserispor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.02.2019 18:44 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi. Kayseri'ye galibiyeti Deniz Türüç'ün golü getirdi.

Konyaspor 0 - 1 Kayserispor

Atiker Konyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Metin

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 65 Ali Çamdalı), Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore (Dk. 56 Mücahit Can Akçay), Hadziahmetovic, Fofana, Milosevic
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç (Dk. 90+4 Levent Gülen), Chery (Dk. 84 Varela), Umut Bulut, Kravets (Dk. 66 Hasan Hüseyin Acar)

Gol: Dk. 58 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Zuta, Dk. 27 Ali Turan, Skubic (Maç bittikten sonra)(Atiker Konyaspor), Dk. 77 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
20. dakikada Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortada Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
25. dakikada Milosevic'in pasında topla buluşan Jevtovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
52. dakikada Deniz Türüç'ün köşe noktasından ortası sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
55. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Kravets, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta gönderdi.
58. dakikada konuk ekip öne geçti. Şamil Çinaz'ın ceza sahası içerisine ortasında, Deniz Türüç'ün vuruşu sonrası Filipovic'e de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.
79. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lopes'in vuruşuda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
82. dakikada Fofana'nın pasında topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın ceza yayı üzerinden sert şutununda, kaleci Lung iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

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Anahtar Kelimeler:
konyaspor Kayserispor

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