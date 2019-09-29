Konyaspor 2-1 Kayserispor

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ile Hikmet Karaman'ın takımı Kayserispor kozlarını paylaştı.

Konuk ekip, Shenglia'nın kendi kalesine attığı golle 9. dakikada öne geçti. 45'te Milosevic'in golüyle skor eşitlendi. İlk yarı 1-1 sona erdi. Konyaspor - Kayserispor maçının 90+7 dakikasında hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesi sonucunda Konyaspor penaltı kazandı. Kayserispor ceza sahasında Skubic ve Bilal'in hava topu mücadelesinde elle oynama tespit eden hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. Marko Jevtovic fileleri sarsarak takımına 3 puanı getirdi.

Golün ardından gerginleşen oyuncular arasında tartışma yaşandı. Kayserispor'dan Mensah ve Henrique 90+11'de kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Konyaspor, 9 puana yükselirken; Kayserispor 3 puanda kaldı. Sarı kırmızılı takım 6 hafta sonunda yine kazanamadı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR