Konyaspor 2-2 Sivasspor (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 28. haftasında alt sıralardan kurtula mücadelesi veren Konyaspor, zirve iddiasını sürdüren Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin 30. dakikasında Aroune Kone'nin golüyle öne geçen Sivasspor'a Konyaspor 37'de Nejc Skubic ile yanıt verdi. 44. dakikada sahneye çıkan Milosevic, takımını öne geçirdi. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda skoru belirleyen gol 90'da Skuletic'dem geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Rakiplerinin kazandığı haftada 1 puana razı olan Bülent Korkmaz'ın ekibi, 27 puana yükseldi ve ve haftayı düşme hattında tamamladı.

53 puana yükselen ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada fırsatı kaçıran Yiğido ise haftayı 3. basamakta tamamladı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Erkem Kan

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı- Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme (Dk. 43 Alper Uludağ), Jonsson, Shengelia (Dk.60 Jevtovic), Milosevic (Dk. 82 Daci), Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner (Dk.82 Thuram), Bajic