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Konyaspor, 5 maç sonra kazandı

23.10.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.

Konyaspor, 5 maç sonra kazandı
Serdar Gürler

Serdar Gürler

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serdar Gürler ve 45+1. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 5 maç aradan sonra kazandı ve puanını 17'ye yükselterek maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 11 puanla 14. sırada yer aldı.

Konyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

1' Bytyqi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda top üstten auta gitti.

8' ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Çekiçi'nin sol çaprazdan ortasında, Serdar Gürler kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı qağlara gönderdi: 1-0.

19' Emrah Başsan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan pası sonrası Gavranovic'in zayıf vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

27' Çekiçi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

45' Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Skubic'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pas sonrası Hadziahmetovic'in sert vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

47' Yasir Subaşı'nın ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'in müdahalesiyle kornere çıktı.

65' Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

77' Mensah'ın ceza sahası çizgisi yakınından sert şutunu kaleci Sehic güçlükle kornere çeldi.

90+2' Michalak sağ kanattan sürerek getirdiği topla ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Soner Dikmen), Hadziahmetovic (Dk. 90+3 Adil Demirbağ), Serdar Gürler (Dk. 73 Michalak), Çekiçi (Dk. 80 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90+3 Barış Yardımcı), Ahmed Hassan

Yukatel Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Yasir Subaşı (Dk. 83 Cardoso), Uzodimma (Dk. 46 Campanharo), Attamah (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan, Mensah, Thiam (Dk. 74 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)

Goller: Dk. 8 Serdar Gürler, Dk. 45 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Kolovetsios, Dk. 58 Hosseini, Dk 68 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Ahmet Çalık, Dk. 67 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor Konyaspor
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