SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
Konyaspor'a elenen Fenerbahçe'de Skriniar - Guendouzi krizi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kupaya veda etti. Maçın ardından Skriniar ile Guendouzi arasında tartışma yaşandı.

Emre Şen
Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan beklenmedik bir yenilgiyle ayrılarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Zorlu Anadolu deplasmanında rakibinin golüne engel olamayan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na çeyrek final aşamasında veda etti.

KUPA VEDASI SONRASI SİNİRLER GERİLDİ

Şampiyonluk parolasıyla çıktığı kupa serüveninde Konyaspor engeline takılan Fenerbahçe'de, alınan bu sürpriz mağlubiyetin ardından saha içi ve soyunma odası koridorları adeta karıştı. Beklenmedik vedanın getirdiği stres, futbolcuların da sinirlerini oldukça gerdi.

SKRINIAR VE GUENDOUZI BİRBİRİNE GİRDİ

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte yaşanan hayal kırıklığı, takım arkadaşları arasında büyük bir gerilime dönüştü. Maçın hemen ardından Skriniar ile Guendouzi arasında şiddetli bir tartışma patlak verdi.

İki yıldız oyuncunun saha içinde başlayan sözlü atışmasının daha da büyümesini araya giren diğer takım arkadaşları ve teknik heyet zorlukla engelledi. Kupa vedasının tuzu biberi olan bu gerilim, Fenerbahçe cephesinde moralleri adeta sıfıra indirdi.

Anahtar Kelimeler:
Konyaspor fenerbahçe Milan Skriniar Mattéo Guendouzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.