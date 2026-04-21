Konyaspor'a elenen Fenerbahçe'de Skriniar - Guendouzi krizi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan beklenmedik bir yenilgiyle ayrılarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Zorlu Anadolu deplasmanında rakibinin golüne engel olamayan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na çeyrek final aşamasında veda etti.

KUPA VEDASI SONRASI SİNİRLER GERİLDİ

Şampiyonluk parolasıyla çıktığı kupa serüveninde Konyaspor engeline takılan Fenerbahçe'de, alınan bu sürpriz mağlubiyetin ardından saha içi ve soyunma odası koridorları adeta karıştı. Beklenmedik vedanın getirdiği stres, futbolcuların da sinirlerini oldukça gerdi.

SKRINIAR VE GUENDOUZI BİRBİRİNE GİRDİ

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte yaşanan hayal kırıklığı, takım arkadaşları arasında büyük bir gerilime dönüştü. Maçın hemen ardından Skriniar ile Guendouzi arasında şiddetli bir tartışma patlak verdi.

İki yıldız oyuncunun saha içinde başlayan sözlü atışmasının daha da büyümesini araya giren diğer takım arkadaşları ve teknik heyet zorlukla engelledi. Kupa vedasının tuzu biberi olan bu gerilim, Fenerbahçe cephesinde moralleri adeta sıfıra indirdi.