Konyaspor’a PFDK’dan 1 milyon lira para cezası

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Kayserispor’a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yapılan sosyal medya paylaşımı ve yaşananlar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Konyaspor’un cezası belli oldu. Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 120 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Paylaşım nedeniyle 1 milyon lira para cezası

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım nedeniyle de paylaşımda yer alan "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 milyon lira para cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Yöneticilere ceza yağdı

Yöneticilere ise, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz’ın, 08.02.2025 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına oy çokluyla; Konyaspor Kulübü idarecisi Yusuf Küçükbakırcı’nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Bilgin’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Boateng’e 2 maç men cezası

Müsabakada kırmızı kart gören Ganalı oyuncu Emmanuel Boateng’in ise, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.