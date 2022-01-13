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Konyaspor-Adana Demirspor maçının saati değişti

13.01.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor-Adana Demirspor maçının saati değişti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor maçının başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daha önce 18 Ocak Salı günü saat 17.00'de başlayacağını duyurduğu maç saat 20.00'ye alındı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüzün başvurusu neticesinde, 18 Ocak Salı günü 17.00'da oynanacak Adana Demirspor maçının saati 20.00 olarak güncellenmiştir. Başvurumuza olumlu yanıt veren TFF, Adana Demirspor Kulübü ve yayıncı kuruluş Bein Sports'a teşekkür ederiz." denildi.

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