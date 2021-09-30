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Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.09.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör İlhan Palut: "İç sahada çok önemli bir maça çıkacağız. Her ne kadar kaybetmesek de uzun süredir kazanamıyoruz. Kendi sahamızda güzel bir sonuç almak istiyoruz"

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Musa Çağıran'ın takımla antrenmanlara başladığını belirterek, "Şu an takımda eksik oyuncumuz bulunmuyor. Takımımız tam kadro olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İç sahada çok önemli bir maça çıkacağız. Her ne kadar kaybetmesek de uzun süredir kazanamıyoruz. Kendi sahamızda güzel bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Palut, Aytemiz Alanyaspor'un istekli ve arzulu olduğunu, iyi sonuç almak için geleceklerini vurgulayarak, "Her zamanki gibi iyi mücadele etmek istiyoruz. Milli maç öncesi güzel sonuçla sahamızdan ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Abdülkerim Bardakcı: "Son 2 maçın telafisini yapmak istiyoruz"

Yeşil-beyazlı oyuncu Abdülkerim Bardakcı ise son iki maçta 4 puan kaybettiklerini aktardı.

Takımın aile ortamına sahip olduğuna dikkati çeken Bardakcı, şunları kaydetti:

"Alanyaspor karşılaşmasında son 2 maçın telafisini yapmak istiyoruz. Maçı kazanıp, yenilgisiz lige devam etmek istiyoruz. Takım savunmasını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım savunması en ileri uçtan başlıyor. İyi bir grafik yakaladık. İnşallah bunu da devam ettireceğiz. Taraftarın da stada gelmelerini, bize destek olmalarını istiyoruz. Bu yıl gidişatımız çok iyi bizim için de özel bir yıl. Başarılar yaşayacağız."

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