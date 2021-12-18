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Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

18.12.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Hayal kırıklığı diye tabir edebileceğim bir maç. Ancak bunlar futbolda var"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Hayal kırıklığı diye tabir edebileceğim bir maç. Ancak bunlar futbolda var." dedi.

Groenendijk, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonucun kendileri için bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Maçın son dakikalarında gelen golle kaybetmenin her zaman üzücü olduğuna değinen Groenendijk, şöyle konuştu:

"Antalya'ya en az bir puanla dönmeyi amaçlıyorduk. Maçın gidişatına göre tabii ki üç puan için geldik ancak puanla dönebilirdik. İlk yarıyı değerlendirecek olursak iyi başladık. Birkaç pozisyon da yakaladık. Ancak bunları kullanamadık. İkinci yarı ise gereken planları yaptık. Ancak onu oyuna yansıttığımızı düşünmüyorum. Onlar çok yoğun şekilde üzerimize geldiler ve oyuna giren Mpoku önemli katkı sağladı. Savunmada bazı güçlükler çektik diyebilirim. Üzüldüğüm başka bir nokta Trabzonspor'a karşı izlettirdiğimiz futbolu maalesef bugün sahaya yansıtamamış olmamızdır. Taçtan gol yedik. Bu da kabul etmesi zor bir durum. Duran toptan ve olmaması gereken bir dakikada bu şekilde gol yerseniz sonuç maalesef üzücü olacaktır. Hayal kırıklığı diye tabir edebileceğim bir maç. Ancak bunlar futbolda var."

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