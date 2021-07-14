Konyaspor Başkanı Özgökçen 2021-2022 sezonu fikstürünü değerlendirdi:

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, 2021-2022 sezonu fikstürüne ilişkin "Hangi hafta, hangi takımla oynayacağımızın çok önemi yok." dedi.

Özgökçen, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ilk müsabakalarını, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacaklarını hatırlattı.

Sivasspor'un, uzun süredir kaybetmediğini vurgulayan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Nihayetinde 19 takımın hepsiyle karşılaşacağız. Hangi hafta, hangi takımla oynayacağımızın çok önemi yok. Önemli olan kendi takımımızın lige hazır hale gelmesi. Bu anlamda inşallah kısa sürede zorlu maratona hazır hale geleceğimize inanıyorum. Hedefimiz Süper Lig'e güçlü bir şekilde başlayabilmek. Bu doğrultuda teknik direktörümüz İlhan Palut ve futbolcularımız, yoğun bir şekilde çalışıyor. Hepsine inanıyor ve güveniyoruz. Uzun bir aradan sonra ligin ikinci haftasında Başakşehir maçı ile de taraftarlarımızla buluşacağımız için heyecanlıyız. Bu vesileyle fikstür çekiminin ülkemize, şehirlerimize, tüm takımlara, futbol camiasına hayırlar getirmesini, kazasız belasız ve büyük sakatlıkların yaşanmayacağı bir sezon olmasını temenni ediyorum. "

