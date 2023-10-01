KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU! Süper Lig Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Konyaspor Beşiktaş maçı ile ilgili aramalar hız kazandı. Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında, ev sahibi takım Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Maç için heyecanlı bekleyiş sona ererken sporseverler de internette Konyaspor Beşiktaş maç sonucu ekranını araştırıyor. Beşiktaş, Avrupa öncesi Konyaspor deplasmanında hata yapmayarak maçı 2-0'lık galibiyetle tamamladı. İşte, Konyaspor Beşiktaş maçının detayları...

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Beşiktaş maçı bugün (1 Ekim 2023 Pazar) saat 19.00’da başladı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlandı.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.

KONYASPOR VE BEŞİKTAŞ ARASINDA 45. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaştı

İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Muric, Marlos, Nelson Oliveira.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Salih, Amir, Zaynutdinov, Rashica, Muleka, Aboubakar.



