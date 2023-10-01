SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU! Süper Lig Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU! Süper Lig Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

01.10.2023 13:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Beşiktaş maç sonucu merak edildi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan bu Süper Lig karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir, siyah beyazlı ekibe karşlı forma giyemedi. Öte yandan Kara Kartal'da Emrecan Bulut, Gedson Fernandes, Ante Rebic, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç bu karşılaşmada süre alamadı. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Konyaspor Beşiktaş maçı ile ilgili aramalar hız kazandı. Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında, ev sahibi takım Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Maç için heyecanlı bekleyiş sona ererken sporseverler de internette Konyaspor Beşiktaş maç sonucu ekranını araştırıyor. Beşiktaş, Avrupa öncesi Konyaspor deplasmanında hata yapmayarak maçı 2-0'lık galibiyetle tamamladı. İşte, Konyaspor Beşiktaş maçının detayları...

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Beşiktaş maçı bugün (1 Ekim 2023 Pazar) saat 19.00’da başladı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlandı.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.

KONYASPOR VE BEŞİKTAŞ ARASINDA 45. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaştı

İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Muric, Marlos, Nelson Oliveira.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Salih, Amir, Zaynutdinov, Rashica, Muleka, Aboubakar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine attı, tarihe geçti! Aboubakar...Yine attı, tarihe geçti! Aboubakar...
Güneş, 'Güvenmiyorum' dedi! Onay'dan cevap gecikmedi!Güneş, 'Güvenmiyorum' dedi! Onay'dan cevap gecikmedi!
'Polis memuru, taraftarlarımıza silah çekti!''Polis memuru, taraftarlarımıza silah çekti!'

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.