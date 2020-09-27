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Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?

FUTBOL HABERLERİ  | 27.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konyaspor ve Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?

İttifak Holding Konyaspor Süper Lig’in 3. haftasında bugün evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadelenin detayları derinlemesine araştırılıyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hemen öncesinde yapılacak karşılaşmada şampiyonluğun iddialı isimlerinden Beşiktaş’ın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. İttifak Konyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman? İşte detaylar...

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor’un evinde gerçekleşecek İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçı saat 16.00’da başlayacak. Süper Lig heyecanın 3. haftasındaki Konyaspor-Beşiktaş mücadelesinin hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler tarafından takip edilen maç hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak merak ediliyor. Konyaspor-Beşiktaş maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğündeki Konyaspor’un muhtemel ilk 11’i şöyle; Sehic, Skubic, Uğur, Adil, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Cikalleshi.

Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğündeki Beşiktaş’ın muhtemel il 11’i şöyle; Ersin, Necip, Vida, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Atakan, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Larin.

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