Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?

İttifak Holding Konyaspor Süper Lig’in 3. haftasında bugün evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadelenin detayları derinlemesine araştırılıyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının hemen öncesinde yapılacak karşılaşmada şampiyonluğun iddialı isimlerinden Beşiktaş’ın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. İttifak Konyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman? İşte detaylar...

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor’un evinde gerçekleşecek İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçı saat 16.00’da başlayacak. Süper Lig heyecanın 3. haftasındaki Konyaspor-Beşiktaş mücadelesinin hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler tarafından takip edilen maç hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak merak ediliyor. Konyaspor-Beşiktaş maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğündeki Konyaspor’un muhtemel ilk 11’i şöyle; Sehic, Skubic, Uğur, Adil, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Cikalleshi.

Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğündeki Beşiktaş’ın muhtemel il 11’i şöyle; Ersin, Necip, Vida, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Atakan, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Larin.

