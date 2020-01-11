Konyaspor-Bursaspor maçında kavga çıktı

Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u 6. dakikada yeni transfer Thuram'ın penaltıdan ve 87'de Miya'nın golleriyle 2-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım futbolcuları karşılıklı yapılan sert fauller sonrası birbirine girdi. Sahaya giren Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman da Ömer Ali Şahiner'i sert bir şekilde uyardı. Bursaspor forması giyen Selçuk Şahin'in de sinirli tavırları dikkat çekti.
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