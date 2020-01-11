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  4. Konyaspor-Bursaspor maçında kavga çıktı

Konyaspor-Bursaspor maçında kavga çıktı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.01.2020 22:08 | Son Güncelleme

Konyaspor-Bursaspor maçında iki takım futbolcuları karşılıklı yapılan sert fauller sonrasında birbirine girdi. Sinirlenerek sahaya giren Aykut Kocaman da Ömer Ali Şahiner'i sert bir şekilde uyardı.

Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u 6. dakikada yeni transfer Thuram'ın penaltıdan ve 87'de Miya'nın golleriyle 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım futbolcuları karşılıklı yapılan sert fauller sonrası birbirine girdi. Sahaya giren Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman da Ömer Ali Şahiner'i sert bir şekilde uyardı. Bursaspor forması giyen Selçuk Şahin'in de sinirli tavırları dikkat çekti.

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konyaspor Bursaspor aykut kocaman ömer ali şahiner selçuk şahin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vefasiz olan tek selçuk şahin hep aynısı ni yapıyor
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