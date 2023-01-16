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Emre Belözoğlu topa tutmuştu! Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi! Beşiktaş maçı son karşılaşması oldu...

16.01.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesiyle birlikte flaş bir gelişme yaşandı. arabam.com Konyaspor'da 10 Şubat 2021 tarihinde takımın başına getirilen İlhan Palut ile yollar ayrıldı. Son olarak Beşiktaş'a karşı görev alan Palut, siyah - beyazlı takıma 2-1 mağlup olarak sahadan ayrılmıştı. Öte yandan Emre Belözoğlu da Palut için "Ben ve Nuri'den rahatsızlık duyuyor" ifadelerini kullanmış ve deneyimli hocayı hedef tahtasına koymuştu.

Emre Belözoğlu topa tutmuştu! Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi! Beşiktaş maçı son karşılaşması oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte flaş gelişmeler yaşanıyor. 19. haftada konuk ettiği Beşiktaş'a son dakika golüyle 2-1 mağlup olan arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.

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Yönetimin, İlhan Palut ile sözleşme fesih görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

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Takımın başına 10 Şubat 2021 tarihinde geçen Palut, yeşil - beyazlı takımla 81 maça çıktı ve 1.64 puan ortalaması yakaladı. (İHA)

EMRE BELÖZOĞLU TOPA TUTMUŞTU

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Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

"NURİ VE BENDEN RAHATSIZ"

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İlhan Palut'un kendilerinden rahatsız olduklarını dile getiren Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız. Benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor. Bizim erken çıktığımızı düşünüyor. O bizden rahatsız ama biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

"BİZİ GERİYE GÖTÜRÜR"

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Palut'un sözlerinin futbolu geriye götüreceğini savunan genç çalıştırıcı, "Bu başka bir konu aslında. Birileri bir şekilde bu mesleği yapmaya çalışıyor. 23 sene futbol oynadım. Hak ettiğimin dışında bir şey istemedim. Birbirimize bu tarz yakıştırmalar yapmak bizleri geriye götürür." şeklinde konuştu.

İLHAN PALUT NE DEMİŞTİ?

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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, FIFA Dünya Kupası arasında Tivibu Spor'a yaptığı açıklada Pro Lisans sistemini eleştirmişti. Palut'un yaptığı değerlendirmelerde Emre Belzöğlu'nun adını geçirmesi dikkat çekmişti. İşte Palut'un açıklamaları...

"KESİNLİKLE DEĞİŞMESİ LAZIM"

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“Bu sistemin kesinlikle değişmesi lazım ve Oğuz hocam, Hamit Altıntop hocam önderliğinde bu değişiyor. Evet, herkese eşit şans verilsin, kimse üst düzey futbol oynadı diye önden bu yarışa girmesin ve bu şekilde faal olarak çalışan antrenörlerimiz kulüplerini röportajlarla da temsil etmeye çalışsın. Bu yanlış anlaşılmasın; İşte Emre Belözoğlu çok büyük bir kariyer, çok iyi bir teknik adam. Şimdi ne diyeceğim; Aykut hoca çok iyi bir kariyerdi çok iyi bir teknik adammış, yani Şenol hocam öyle. Yani İlhan Palutlara da bu yolda bir şans tanımak lazım”

"BİR NEBZE DEĞİŞTİ"

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“Antrenörlük kabiliyeti olan kişilere öncelik tanınıyor. Ülkemizde de bunun değişeceğini düşünüyorum ama ben pro lisansın çok önemli olduğunu düşünüyorum, sadece bir lisans kağıdı olarak düşünmüyorum. Gerçekten çok değerli eğitimler aldım. İngiltere’den hocalar geldi, çok değerli analistler geldi. Gerçekten o kurs sonrası futbola bakış açımız değişti mi, bir nebze değişti. Kursta önemli ama antrenörlük kabiliyeti bence bir adım daha önemli”


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