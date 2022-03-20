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Konyaspor'da İlhan Palut'tan flaş itiraf: Puanla ayrılmayı hak etmedik

20.03.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ilk yarısında kabul edilebilir bir performans gösterdiklerini ifade ederken, ikinci yarıda ise hiçbir şekilde buradan puanla ayrılmayı hak edecek bir performans gösteremediklerini söyledi.

Konyaspor'da İlhan Palut'tan flaş itiraf: Puanla ayrılmayı hak etmedik

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, üst sıralar için önemli bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk avantajı sürdürebilme adına ve daha yukarı çekebilmek için geldik. İlk yarıda Fenerbahçe 10 dakika arzulu başladı. Daha sonra oyunu dengeledik, pas oyununa başladık ve birkaç pozisyondan sonra golü yakaladık. İkinci yarıda topa sahip olamadık, erken top kayıpları yaptık ve risk almaktan çekildik. Bir anda özgüvenimiz aşağıya düştü. Fenerbahçe’nin arzu ve isteği eklenince uzunca bir süre hiçbir şekilde oyuna karşılık veremedik. Fenerbahçe’nin beraberlik golü gecikip riskleri arttırınca geçiş oyunu bulabilirdik. Sonuç olarak baktığımızda ilk yarı kabul edilebilir bir oyun ama ikinci yarı hiçbir şekilde buradan puanla ayrılmayı hak edecek bir performans gösteremedik. Fenerbahçe isteği arzusuyla maçı kendine çevirmeyi bildi, onları tebrik ediyorum. Ligin boyu çok kısaldı, analizimizi yapacağız. Neden oyunda bu kadar pasif hale geldiğimizi değerlendireceğiz. Geri kalan maçlarda tekrar eski kimliğimize dönüp bu yarışı asla bırakmayacağız“ şeklinde konuştu.

"BİR MAÇ KÖTÜ OYNADIK DİYE KIRILMA YAŞAMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe ile puan farkının ikiye inmesiyle ilgili soruya cevap veren Palut, "Güzel bir 5 puanlık avantajımız vardı bunu arttırabilirdik ama sonuç olarak kaybettik. 2 puan öndeyiz bir şey olmaz demiyorum. Önümüzde duran gerçek 2 puanlık avantajımız var bunu korumak adına mücadele edeceğiz. Fenerbahçe güçlü bir camia. Onlar da bu moral motivasyonla bunu sürdürmek isteyecektir. Biz bir maç kötü oynadık diye kırılma yaşamayacağız, sadece 3 puan kaybı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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