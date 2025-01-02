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Konyaspor’da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.01.2025 10:47
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Konyaspor’da olağanüstü genel kurul 15 Ocak tarihinde yapılacak.

Konyaspor’da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerden Konyaspor, yönetim kurulu kararıyla geçtiğimiz hafta olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Ömer Korkmaz başkanlığında toplanarak kararlar almıştır.

Konyaspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun 30.12.2024 tarih ve 105 sayılı kararı ile Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki gündem maddelerine göre 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 22 Ocak 2025 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Konyaspor
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