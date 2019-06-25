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Konyaspor'da Traore ile yollar resmen ayrıldı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 25.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

Konyaspor, Burkina Fasolu oyuncu Abdou Razack Traore ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor'da Traore ile yollar resmen ayrıldı

Konyaspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren 30 yaşındaki Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrıldığı sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı Moryke Fofana, Abdou Razack Traore ve Adis Jahovic'e teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz." denildi.

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Traore, yeşil beyazlı formayı 60 maçta giyerek 9 gol atmayı başarmıştı. (DHA)

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