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Konyaspor'da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 07.01.2021 17:53 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor, 32 yaşındaki stoper Uğur Demirok ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor'da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da sürpriz ayrılık geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Demirok ile yollarını ayırma kararı aldı.

Konyaspor'un açıklamasında, "2018-2019 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla giyen takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiamızda sevilen, takdir edilen bir isim olan Kaptanımız Uğur Demirok'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

GOLCÜ STOPER

2018'de Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Demirok, bu sezon Konyaspor forması ile çıktığı 9 maçta 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

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