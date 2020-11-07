Konyaspor'dan galibiyet sonrası F.Bahçe'ye şarkılı gönderme!

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.Yeşil beyazlılar, karşılaşma sonrası galibiyeti resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı video ile kutladı.

Paylaşımda sarı lacivertli kulübün her gol sonrası çaldığı "Blah Blah Blah" şarkısının tercih edilmesi dikkatlerden kaçmadı.Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı

SEZON BAŞINDA GOL ŞARKISINI DEĞİŞTİRDİLER

Fenerbahçe bu sezonun başında Kadıköy'de oynadığı maçlarda çalan gol şarkısında değişikliğe gitmeye karar vermiş ve taraftarlar arasında yapılan anket sonrasında Armin van Buuren'e ait "Blah Blah Blah" şarkısı seçilmişti.

