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Konyaspor, Denizli'den galibiyetle ayrılmak istiyor

KONYA HABERLERİ  | 02.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Yeşil-beyazlı futbolcu Shengelia: - "Hafta boyunca Denizlispor maçı için çok iyi çalıştık. Oradan güzel bir sonuç alarak milli takım arasını mutlu şekilde geçireceğimize inanıyorum.

İttifak Holding Konyaspor'un sağ kanat oyuncusu Levan Shengelia, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor ile yapacakları karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılarak milli maç arasına "mutlu" girmek istediklerini söyledi.

Shengelia, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, teknik direktör İsmail Kartal ile çok kısa bir süre çalışmalarına rağmen takım olarak iyi adapte olduklarını kaydetti.

Antrenmanlarda çok iyi çalıştıklarını ve rakipleri iyi analiz ettiklerini ifade eden Shengelia, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği maçı sonrasında Beşiktaş'a karşı iyi hazırlandık. Hocamızın verdiği direktifleri uyguladık. Beşiktaş gibi bir takımı evimizde farklı yenmeyi başardık. Bunları bize yeterli olarak görmüyorum. Konyaspor başarıyı hak eden bir takım. İleriki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Pazar günü oynayacağımız Denizlispor karşılaşmasına iki gün önceden Denizli’ye gideceğiz. Bir gün orada dinleneceğiz. Hafta boyunca Denizlispor maçı için çok iyi çalıştık. Oradan güzel bir sonuç alarak milli takım arasını mutlu şekilde geçireceğimize inanıyorum."

- Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 ve pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan tedavisi devam eden Alper Uludağ takımdan ayrı fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.

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