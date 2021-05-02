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Konyaspor farka koştu, Süper Lig'de kalmayı garantiledi

02.05.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi ve ligde kalmayı garantiledi.

Konyaspor farka koştu, Süper Lig'de kalmayı garantiledi

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 5-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren goller, 33. dakikada Ahmet Çalık, 61. dakikada Abdülkerim, 64. dakikada Bytyqi, 85. dakikada Cikalleshi ve 90+3. dakikada Shengelia'dan geldi. Karagümrük'ün tek golünü ise 30. dakikada Jeremain Lens attı.

5 maçtır galip gelemeyen Karagümrük, bu sonuçla 51 puanda ve 10. sırada kaldı. 6 maç sonra kazanan Konyaspor ise puanını 45 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi.

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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