YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer etti

Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer etti

07.07.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ABD Major Ligi takımlarından San Jose takımında deneyimli stoper Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetici Osman Öztürk de katıldı.

Konyaspor, Kosta Rika takımlarından Herediano'nun alt yapısında yetişen stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla devam etti63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yarışmalarla devam etti
Gölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldıGölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Kahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdıKahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor futbol sözleşme

Konya Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:28
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:22
Yatsı
22:01
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.