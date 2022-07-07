Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ABD Major Ligi takımlarından San Jose takımında deneyimli stoper Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetici Osman Öztürk de katıldı.

Konyaspor, Kosta Rika takımlarından Herediano'nun alt yapısında yetişen stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



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