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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

02.03.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Sahada pas ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor Kulübü Sportif Direktörü Adnan Erkan ile üst yöneticilik görevinde bulunan Ufuk Yaşar ile yolların ayrıldığı bildirildi.

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