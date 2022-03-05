Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, "Kalan maçlar neyi gösterir bilemiyoruz ama bu aşamadan sonra Konyaspor'un tabii ki hedefi ikincilik olacak." dedi.

Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetin yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Galatasaray karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Özgökçen, "Taraftarımızın stadımızı doldurmasını söyledik. Bugün, 30 bine yakın taraftarımız vardı. Etkisini de beraber gördük. Belki de o bunaltıcı baskıları, Galatasaray'ın oyun oynamasını da engelledi. Hem de takımımıza ekstra bir motivasyon sağladı. Taraftarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Kalan maçlar neyi gösterir bilemiyoruz ama bu aşamadan sonra Konyaspor'un tabii ki hedefi ikincilik olacak. En büyük arzumuz bu. Bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Basın mensuplarının, Konyaspor taraftarının statta yaptığı koreografide verilen UEFA Şampiyonlar Ligi mesajına ilişkin sorusuna Özgökçen, "Kalan maçlar neyi gösterir bilemiyoruz ama Konyaspor'un hedefi mutlaka ikincilik olacaktır. Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur. Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

