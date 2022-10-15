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Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

15.10.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktör İlhan Palut: "Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmadan puansız ayrılıyoruz. Rakibi tebrik ederim"

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, beraberliğe üzülecekleri karşılaşmadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Kazanmak istedikleri maçta sahadan üzgün ayrıldıklarını anlatan Palut, maçın genelinde oyununun kontrolünü tutan tarafın kendileri olduğunu vurguladı.

- "Panikleyecek durumumuz yok"

Palut, Konyaspor'un net pozisyonlar yakaladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu arada rakibe de hiç pozisyon vermedik. Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmadan puansız ayrılıyoruz. Rakibi tebrik ederim. Evet, çok üzüldük. Taraftarımız bizi çok iyi destekledi, onları üzdük. 3 puan kaybettik, yara aldık. Bunlar üzücü ama panikleyecek durumumuz yok. Takımım sahada ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Bugün eksik olan skordu. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve buna devam edeceğiz. İnşallah hemen bir sonraki maç bunu istediğimiz skor ve puanlara da yansıtmaya çalışacağız."

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İlhan Palut Gaziantep FK

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