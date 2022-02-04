YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor-Giresunspor maçının ardından

Konyaspor-Giresunspor maçının ardından

04.02.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, üzgün olduğunu söyledi.

Keleş, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını, ilk yarı dengeli oyun ortaya koyduklarını aktardı.

Maçın genelinde kazanma adına takımının çok bir aksiyonu olmadığına işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

"Kaybetmeyebilirdik, şanssız bir pozisyondan dolayı geri düştük. Ondan sonra gerekli riskleri aldık ama golü bulamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Eksiklerimiz vardı. Hele Flavio'nun sakatlığından sonra format değiştirdik. Orta saha bölgesinde inanılmaz sıkıntılıyız ama bu hafta dönecekler. Cezalılarımız var, onlar da dönecek. Transferlerimiz gelecek. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyorAyakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyor
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüŞanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Hatayspor yeni transferleriyle çıkış yakalamak istiyorHatayspor yeni transferleriyle çıkış yakalamak istiyor

Konya Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:45
Öğle
13:09
İkindi
15:58
Akşam
18:23
Yatsı
19:40
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.