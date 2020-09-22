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Konyaspor, günü çift idmanla tamamladı

KONYA HABERLERİ  | 22.09.2020 21:25 | Son Güncelleme

Konyaspor, günü çift idmanla tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasından Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Konyasporlu futbolcular, sabah antrenmanında kuvvet çalışması yaptı.

Akşam gerçekleştirilen ikinci çalışma ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

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