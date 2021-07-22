YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum’da başladı

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum’da başladı

22.07.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum’da başladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, taktik çalışma ve çift kale maç ile kentteki kampın birinci gününü geride bıraktı.

Antrenmanda takımdan ayrı çalışan Marin Anicic ve Artem Kravets katılmazken, Alper Uludağ atletik performans antrenörü Çağatay Şahan yönetiminde, Musa Çağıran, Adil Demirbağ, Serdar Gürler ve Hüseyin Biber ise fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

İç Anadolu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
PARTNERAlişan'dan duygusal mesajAlişan'dan duygusal mesaj
Erzurum'da araçların soğuk havaya dayanıklılık testlerinin yapılacağı merkez kurulacakErzurum'da araçların soğuk havaya dayanıklılık testlerinin yapılacağı merkez kurulacak
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Temmuz Perşembe

İmsak
03:11
Sabah
04:58
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:45
Yatsı
21:24

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Perşembe

Şeker Eczanesi
Palandoken
Kaplan Eczanesi
Yakutiye
Tuğçe Eczanesi
Yakutiye
Saltuklu Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.