Konyaspor, İzmir'de Göztepe'yi devirdi

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Pozisyon açısından oldukça kısır geçen maçta kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Jevtovic kaydetti.

Göztepe, salı günü Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak; Konyaspor ise kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

28' dakikada Yalçın'ın güzel pasıyla ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

30' dakikada Yalçın'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerim Alıcı'nın kaleye göndermek istediği topu, kaleci Sehic kontrol etti.

Müsabakada ilk 45 dakikalık bölüm 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

Süper Lig'in 40. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

54' dakikasında Sekidika'nın ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.

64' dakikada Shengelia'nın şutunda Atınç'a çarpan top kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Atınç'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verip, penaltı noktasını gösterdi.