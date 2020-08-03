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Konyaspor Kulübünden genel kurul açıklaması:

KONYA HABERLERİ  | 03.08.2020 22:29 | Son Güncelleme

"Genel kuruldan önce başkan adaylarımıza tüm detaylarıyla istedikleri her türlü bilgilendirmeyi yapmaya hazırız. Bu bilgilendirmeler yeni sezon hazırlıkları için adaylara büyük kolaylık sağlayacağı gibi Konyaspor'umuzun sezona çok daha hazır bir şekilde girmesi için de son derece önemli olacaktır"

Konyaspor Kulübü, olağan genel kurul öncesi başkan adaylarına her türlü bilgilendirmenin yapılacağını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, olağan genel kurulun 7 Ağustos'ta yapılacağı hatırlatıldı.

Genel kurula sayılı günler kala adaylarla ilgili herhangi bir gelişme olmamasının camiayı üzdüğüne işaret edilen açıklamada, bu durumun kulüp açısından büyük sıkıntıları da beraberinde getireceği vurgulandı.

Sezonun eylülde başlayacağının anımsatıldığı açıklamada, "Her şeyden önce yoğun ve sıkışık geçecek maç takvimi için iyi bir kamp dönemi geçirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte sözleşmesi sona eren futbolculardan devam etmesi istenenlerle bir an önce görüşülmesi öncelikle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. Diğer taraftan, kamp planlaması, yeni sezon formaları, antrenman malzemeleri, yeni transferlerle ilgili görüşmeler, pilot takımımız 1922 Konyaspor'un akıbeti, mali sorumlulukların devri ile idari tabloların anlatımı, analiz dosyaları, amatör branşların durumu, yeni vergi sistemiyle ilgili konular gibi birçok önemli detayı kulübümüzün geleceği açısından çıkacak adaylara anlatabilmeyi ve her türlü konuda yardımcı olabilmeyi, bir süredir hizmetkarı olduğumuz kulübümüzün geleceği adına büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

- "Zaman aleyhimize işlemektedir"

Kulüp açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Biz yönetimdeyken saha sonuçları kötü olduğu dönemlerde ortaya çıkanların, asıl şimdi görevden kaçmaması ve şehir adına sorumluluk alması gerekiyor. Konyaspor'a hizmet bu şehre hizmettir ve bu hizmetten kesinlikle kaçınılmamalıdır. Ancak yaptığımız açıklamanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala adayların olmaması ya da ortaya çıkmaması, herkesin köşesine çekilip bu göreve talip olmak yerine, görev verilmesini beklemesi süreci giderek çok daha zora sokmaktadır. Zaman aleyhimize işlemektedir. Konyaspor'umuzu gerçekten seviyorsak, kişisel hırs ve beklentilerden arınıp bu durumu en kısa sürede değiştirmek ve kulübümüzün geleceğini düşünmek zorundayız. Bu vesileyle bir kez daha açık çağrımızı yineliyoruz; Genel kuruldan önce başkan adaylarımıza tüm detaylarıyla istedikleri her türlü bilgilendirmeyi yapmaya hazırız. Bu bilgilendirmeler yeni sezon hazırlıkları için adaylara büyük kolaylık sağlayacağı gibi Konyaspor'umuzun sezona çok daha hazır bir şekilde girmesi için de son derece önemli olacaktır. Camiamız bilmeli ki Konyaspor'da artık kusursuz işleyen kurumsal yapı ve sistem oluşturulmuştur. Kimse kaos ortamı beklemesin. Buna asla izin vermeyiz. Yönetimimiz genel kurula kadar görevinin başındadır. Bu kulüp Allah'ın izniyle yakın gelecekte Süper Lig'e her anlamda damgasını vuracak güce sahip olacaktır. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuz hiçbir zaman sahipsiz kalmadı bundan sonra da sahipsiz kalmayacaktır."

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