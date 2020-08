Konyaspor Kulübünden genel kurul açıklaması:

Konyaspor Kulübü, olağan genel kurul öncesi başkan adaylarına her türlü bilgilendirmenin yapılacağını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, olağan genel kurulun 7 Ağustos'ta yapılacağı hatırlatıldı.

Genel kurula sayılı günler kala adaylarla ilgili herhangi bir gelişme olmamasının camiayı üzdüğüne işaret edilen açıklamada, bu durumun kulüp açısından büyük sıkıntıları da beraberinde getireceği vurgulandı.

Sezonun eylülde başlayacağının anımsatıldığı açıklamada, "Her şeyden önce yoğun ve sıkışık geçecek maç takvimi için iyi bir kamp dönemi geçirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte sözleşmesi sona eren futbolculardan devam etmesi istenenlerle bir an önce görüşülmesi öncelikle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. Diğer taraftan, kamp planlaması, yeni sezon formaları, antrenman malzemeleri, yeni transferlerle ilgili görüşmeler, pilot takımımız 1922 Konyaspor'un akıbeti, mali sorumlulukların devri ile idari tabloların anlatımı, analiz dosyaları, amatör branşların durumu, yeni vergi sistemiyle ilgili konular gibi birçok önemli detayı kulübümüzün geleceği açısından çıkacak adaylara anlatabilmeyi ve her türlü konuda yardımcı olabilmeyi, bir süredir hizmetkarı olduğumuz kulübümüzün geleceği adına büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.