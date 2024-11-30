Konyaspor mağlubiyetiyle ligin dibine demir attılar! Adana Demirspor Süper Lig tarihine geçti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele Marko Jevtovic'in kaydettiği golle 1-0'lık Konyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTILAR

Bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan mavi şimşekler, topladığı yalnızca 2 puanla ligin son sırasına demir attı. Küme düşme hattının hemen üzerindeki Kayserispor ile arasındaki puan farkı, maç fazlasıyla birlikte 10'a çıktı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK OLDULAR

Alınan Konyaspor mağlubiyetiyle birlikte Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde üst üste 10 iç saha mağlubiyeti alan ilk takım oldu.