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Konyaspor, Marin Anicic ile anlaştı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.08.2019 21:47 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Boşnak defans oyuncusu Marin Anicic ile anlaşmaya vardı.

Konyaspor, Marin Anicic ile anlaştı

İkinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Konyaspor, Marin Anicic transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil beyazlıların uzun süredir gündemlerinde olan Boşnak futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca HSK Zrinjski Mostar ve Astana takımlarında forma giydi. 1.92'lik Anicic, 1 kez de Bosna Hersek Milli Takım forması ile sahaya çıktı.

"ANLAŞMAYA VARDIK"
Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten transferle ilgili şunları söyledi:

"Anicic ile uzun süredir ilgileniyorduk. Oyuncu ile anlaşmaya vardık. Kendisi Astana'nın UEFA Avrupa 2'nci ön eleme rövanş maçında forma giymek istedi. Dün akşamda takımıyla son maçına çıktı. Anicic yarın Konya'ya gelecek ve kendisiyle sözleşme imzalayacağız."

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konyaspor Marin Anicic

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