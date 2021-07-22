SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor Mpoku’yu kadrosuna kattı

Konyaspor Mpoku’yu kadrosuna kattı

22.07.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Demokratik Kongolu Paul Jose Mpoku ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Mpoku’yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda’da forma giyen Demokratik Kongolu milli futbolcu Paul Jose Mpoku ile anlaştı.

Mpoku, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki Mpoku, daha önce Tottenham, Cagliari, Standard Liege, Verona, Panathinaikos gibi takımlarda forma giydi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımıyla 10 kez sahaya çıkan Paul Jose Mpoku 6 gol kaydetti.

Kariyerinde 359 maçta forma giyen, 55 asist yapan Mpoku bu müsabakalarda toplamda 63 gol kaydetti. Kanat, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Paul Jose Mpoku Konyaspor’da 40 numaralı formayı giyecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokyo'da kaybolan Ugandalı sporcu bulunduTokyo'da kaybolan Ugandalı sporcu bulundu
PARTNERŞeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktıŞeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı
'5 oyuncuyla anlaşma sağladık''5 oyuncuyla anlaşma sağladık'
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca...

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Boupendza için resmi açıklama geldi!

Boupendza için resmi açıklama geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Tokyo 2020'de seks önlemi

Tokyo 2020'de seks önlemi

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.