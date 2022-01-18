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  4. Konyaspor taraftarı herkesi ağlattı! Ahmet Çalık için açılan pankartı gören gözyaşlarını tutamadı...

Konyaspor taraftarı herkesi ağlattı! Ahmet Çalık için açılan pankartı gören gözyaşlarını tutamadı...

18.01.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor-Adana Demirspor maçında duygu seli yaşandı. Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası içerde ilk maçına çıkan Konyaspor'da taraftarlardan anlamlı bir pankart geldi. Ahmet Çalık için açılan pankartta “Yüreğime ayaz vurur da, sen üşürsün oralarda..." yazıyordu. Bu pankartı gören taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.

Konyaspor taraftarı herkesi ağlattı! Ahmet Çalık için açılan pankartı gören gözyaşlarını tutamadı...
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Konyaspor, Ahmet Çalık'a veda etti. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Adana Demirspor maçı öncesi tören düzenleyen Konyaspor, Ahmet Çalık anısına bir de pankart yaptı. Törende Sezen Aksu'nun 'Doymadım doyamadım' şarkısı çalındı. Tüm stat hep bir ağızdan söyledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Maçı anlatan spiker Ali Ferahbot, duygusal anlar yaşadı. Sesi titreyen Ferahbot, bir süre sessiz kaldı. Karşılaşamnın 6. dakikasında oyun durdu. Ahmet'in takım arkadaşları yere yığıldı. Ferahbot o anlarda da hayli zorlandı.

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DUYGUSAL ANLAR

Konyaspor tribünlerinden açılan Ahmet Çalık pankartı sosyal medyaya damga vurdu. Tribünde maçı izlemeye gelen taraftarlar bu pankartı gördükten sonra gözyaşlarını tutamadı.

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6. DAKİKADA ANLAMLI HAREKET

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Konyaspor - Adana Demirspor maçının 6. dakikasında oyun durdu ve taraftarlar sahaya karanfil atarak Ahmet Çalık'ı andı.

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