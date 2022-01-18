Konyaspor taraftarı herkesi ağlattı! Ahmet Çalık için açılan pankartı gören gözyaşlarını tutamadı...

Konyaspor, Ahmet Çalık'a veda etti. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Adana Demirspor maçı öncesi tören düzenleyen Konyaspor, Ahmet Çalık anısına bir de pankart yaptı. Törende Sezen Aksu'nun 'Doymadım doyamadım' şarkısı çalındı. Tüm stat hep bir ağızdan söyledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçı anlatan spiker Ali Ferahbot, duygusal anlar yaşadı. Sesi titreyen Ferahbot, bir süre sessiz kaldı. Karşılaşamnın 6. dakikasında oyun durdu. Ahmet'in takım arkadaşları yere yığıldı. Ferahbot o anlarda da hayli zorlandı.

DUYGUSAL ANLAR

Konyaspor tribünlerinden açılan Ahmet Çalık pankartı sosyal medyaya damga vurdu. Tribünde maçı izlemeye gelen taraftarlar bu pankartı gördükten sonra gözyaşlarını tutamadı.

6. DAKİKADA ANLAMLI HAREKET

Konyaspor - Adana Demirspor maçının 6. dakikasında oyun durdu ve taraftarlar sahaya karanfil atarak Ahmet Çalık'ı andı.

