Konyaspor taraftarından Serdar Gürler'e tepki! Ahmet Çalık'ın vefatının ardından...

Konyaspor taraftarının Serdar Gürler'e öfkesi dinmiyor. Ahmet Çalık'ın vefatından kısa bir süre sonra Başakşehir'e transfer olarak taraftarların tepkisini çeken Serdar Gürler'e özel bir pankart hazırlandı.

"SENSİZ DE GÜRLER"

Konyasporlu taraftarlar Ahmet Çalık'ın vefatının ardından içerde oynadığı ilk maçta açtığı pankartla olay oldu. Açılan pankartta, "Ahmet'imin yoluna serilsin güller. İhanet ettiğin bu şehir sensiz de gürler" notu yer aldı. Pankartta bulunan 'S' ve 'G' harfleri kırmızı renkle gösterildi.



