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Konyaspor taraftarından Serdar Gürler'e tepki! Ahmet Çalık'ın vefatının ardından...

18.01.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'da Ahmet Çalık'ın vefatının hemen ardından Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler'e Konyasporlu taraftarlar tepki göstermişti. Konyaspor'un Adana Demirspor'u ağırladığı maçta çok sert bir pankart açan Konyalı taraftarlar, Ahmet Çalık üzerinden Serdar Gürler'e tepkisini gösterdi.

Konyaspor taraftarından Serdar Gürler'e tepki! Ahmet Çalık'ın vefatının ardından...
Serdar Gürler

Serdar Gürler

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Konyaspor taraftarının Serdar Gürler'e öfkesi dinmiyor. Ahmet Çalık'ın vefatından kısa bir süre sonra Başakşehir'e transfer olarak taraftarların tepkisini çeken Serdar Gürler'e özel bir pankart hazırlandı.

"SENSİZ DE GÜRLER"

Konyasporlu taraftarlar Ahmet Çalık'ın vefatının ardından içerde oynadığı ilk maçta açtığı pankartla olay oldu. Açılan pankartta, "Ahmet'imin yoluna serilsin güller. İhanet ettiğin bu şehir sensiz de gürler" notu yer aldı. Pankartta bulunan 'S' ve 'G' harfleri kırmızı renkle gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor
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