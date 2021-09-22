Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı.

İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor yarın saat 17.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.



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