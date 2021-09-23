YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

23.09.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Bugün belki 2 puan kaybettik ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır"

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, sahadan 1 puanla ayrılmalarını rakip kalecinin performansı ve yedikleri şanssız gole bağladı.

​​​​​​​Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, zor bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Kendileri için Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"İyi hazırlandık maça ama maçın ilk 10 dakikası iki takım için de beklenmedik sürprizlerle başladı. Hamsik’in iyi ortalar yaptığını bildiğimiz halde 1. dakikada golü yedik. Trabzonspor'a baktığımız zaman ilk 10 dakika içerisinde eksik kaldılar. Biz golü yediğimiz andan itibaren hemen tepki verdik. Bu tepkiyi 90 dakika boyunca devam ettirdik. Sahadan 1 puanla ayrılmamızın nedeni, rakip kalecinin başarılı oyunu ve yediğimiz şanssız goldü."

Palut, genel anlamda takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, "Bugün belki 2 puan kaybettik ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılarYer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılar
3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi!3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor

Konya Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:48
İkindi
16:13
Akşam
18:54
Yatsı
20:09

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Ebru Eseroğlu Eczanesi
Karatay
Tercan Eczanesi
Karatay
Baha Eczanesi
Selcuklu
Evran Eczanesi
Selcuklu
Gülis Eczanesi
Selcuklu
Otogar Eczanesi
Selcuklu
Yeni Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.