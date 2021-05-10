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Konyaspor-Trabzonspor maçının başlama saati 20.30'dan 17.00'ye alındı

10.05.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor-Trabzonspor maçının başlama saati 20.30'dan 17.00'ye alındı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce 20.30'da oynanacağı bildirilen maçın başlama saati 17.00 olarak değiştirildi.

İki takım arasında oynanacak müsabakaya, Medaş Konya Büyükşehir Stadı ev sahipliği yapacak.

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Trabzonspor

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