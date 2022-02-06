YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor transferde "hassas" hareket ediyor

Konyaspor transferde "hassas" hareket ediyor

06.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör İlhan Palut: - "Takımımıza 3 yeni oyuncu katıldı. Kalan sürede şartlar uygun olursa bir dokunuş daha yapabiliriz"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ara transferde 3 oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirterek, "Kalan sürede şartlar uygun olursa bir dokunuş daha yapabiliriz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla ikinci sırada yer alan Konyaspor, 8 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 25. haftasında da bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde takip ettiği Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak yeşil-beyazlılar, şampiyonluk hedefi için transferde de dikkatli hareket ediyor.

- "Bir dokunuş daha yapabiliriz"

İlhan Palut, AA muhabirine, devre arası transferinin zor bir süreç olduğunu söyledi.

Zirve yarışı sürdürürken takımın seviyesini yukarı taşıyacak oyuncu bulmanın zorluğuna işaret eden Palut, şunları kaydetti:

"Transfer yapmak için birilerini getirmekten yana değiliz. İlgilendiğimiz ve takıma katmak istediğimiz oyuncularda ya maliyet çok üst seviyede ya da takımları göndermek istemiyor. Konyaspor'un ahengini bozacak bir transfere de ne ben ne de Konyaspor yönetimi izin vermeyiz. Bizi buraya getiren ana iskeletimiz, oyuncu grubumuz sapasağlam duruyor. Takımımıza 3 yeni oyuncu katıldı. Kalan sürede şartlar uygun olursa bir dokunuş daha yapabiliriz. Gelecek oyuncunun takım kalitesini yukarı çekebilecek ve takım içi dengeleri bozmayacak olması temel prensibimizdir. Yönetimle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyorAyakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyor
Osmaniye'de anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecekOsmaniye'de anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladıTrabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig

Konya Namaz Vakitleri 6 Şubat Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:43
Öğle
13:09
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:42
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı!

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı!

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.